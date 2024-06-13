أنواع قطعيات اللحم في الذبيحة واستخداماتها المختلفة

تتنوع قطع اللحم في الذبيحة حسب النوع والاستخدام المقترح لكل قطعة، حيث تتميز بأنواعها المختلفة التي تناسب مختلف أساليب الطهي والتحضير.

نستعرض أبرز أنواع اللحم واستخداماتها الشائعة:

1. قطعة اللحم الفلتو

تُعد قطعة الفلتو من أطرى قطع اللحم في العجول، وتتميز بقوامها المميز الذي يجعلها مثالية للشوي.

يُفضل استخدامها في الشوي للحفاظ على جودة وقوام القطعة، وفقًا لتصريحات صلاح حسن، صاحب أحد محال الجزارة.

طريقة تحضير الفلتو:



- قطع لحم الفلتو

- بهارات

- ملح وفلفل

- بصل

- ثوم

2. قطعة الإنتركوت

تُعد قطعة الإنتركوت من أجود أنواع اللحم، وتتميز بطعمها المميز وتستخدم بشكل رائع في أطباق مثل ورقة اللحمة أو صينية اللحم بالبصل.

طريقة تحضير الإنتركوت:



- قطع لحم الإنتركوت

- ماء بصل

- ثوم

- زيت زيتون

- ملح وفلفل

3. قطعة الضلوع (الريش)

تُعد الضلوع (الريش) من الأطباق المفضلة خلال عيد الأضحى المبارك، وتتميز بالدسم والمذاق الحلو، وتُفضل طهيها بالشوي للتخلص من الدهون الزائدة.

طريقة تحضير الضلوع:

- ريش ضاني أو بقري

- ماء طماطم

- ماء بصل

- فلفل

- ملح

تتنوع الأذواق في اختيار قطع اللحم المناسبة وفقًا لاستخداماتها المختلفة، إلا أن بعض القطع مثل الفلتو والإنتركوت والضلوع تُعتبر من أفضل القطعيات التي توفر تجربة طهي فريدة ومميزة. استمتع بطهي وتحضير هذه الأطباق اللذيذة خلال مناسباتك المختلفة.