ثبات سعر الذهب اليوم الخميس 13 يونيو 2024 وتفاصيل الأسعار

خلال جلسة التداولات اليومية، شهد سعر الذهب استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية والعالمية، بعد ارتفاعات سابقة حققها خلال الأيام الماضية.

الوضع العالمي لسعر الذهب



على المستوى العالمي، سجلت عقود الذهب الفورية ارتفاعًا بنسبة تقدر بنحو 0.13%، لتصل إلى 2،314.16 دولار للأوقية في منتصف جلسة التداولات.

تفاصيل أسعار الذهب في مصر



تحدثت شعبة الذهب المصرية عن أسعار الذهب اليوم كما يلي:

- عيار 24: سجل سعر الذهب عيار 24 ثباتًا عند 3،582.9 جنيه للجرام للبيع.

- عيار 21: سجل سعر الذهب عيار 21 ثباتًا عند 3،135 جنيهًا.

- عيار 18: سجل سعر الذهب عيار 18 ثباتًا عند 2،687 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: استقر سعر الجنيه الذهب عند 25،080 جنيهًا.

موعد انخفاض سعر الذهب المتوقع



من المتوقع أن يبقى سعر الذهب ثابتًا خلال الفترة القادمة، مع توقعات بانخفاض طفيف يمكن أن يصل إلى 3 إلى 4 درجات.