موعد وطرق صرف معاشات شهر يوليو 2024 في مصر

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، أثارت شائعات حول تبكير صرف معاشات شهر يوليو 2024 اهتمام عدد كبير من المواطنين في مصر.

تفاصيل صرف معاشات يوليو 2024

وزارة المالية المصرية أعلنت عبر صفحتها الرسمية على الإنترنت أنه سيتم صرف معاشات شهر يوليو 2024 في الموعد المقرر وهو 1 يوليو 2024، دون أي تغيير في التوقيتات المعتادة.

نفي الشائعات



الوزارة نفت جميع الأخبار التي تداولتها المواقع الإلكترونية حول تبكير موعد صرف المعاشات، مؤكدة أن الصرف سيتم في موعده المحدد بدقة.

أماكن صرف المعاشات



يمكن للمواطنين استلام معاشاتهم من عدة مكان، بما في ذلك:

- البنوك المصرية.

- ماكينات الصراف الآلي "ATM".

- فروع المحافظ الإلكترونية.

- بنك ناصر الاجتماعي.

- مكاتب البريد المصري.

خطوات الاستعلام عن المعاشات



وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت عن توفير رابط إلكتروني للاستعلام عن زيادة المعاشات، ويمكن الوصول إليه من خلال الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية.

2. اختيار "صاحب المعاش".

3. النقر على "استعلام عن المعاش".

4. إدخال البيانات المطلوبة.

5. النقر على "استعلام".