تعرف على مواصفات Realme Naro N 63 وأبرز مميزاته

يعتبر هاتف Realme Naro N 63 من أحدث الإصدارات التابعة لشركة ريلمي وزادت عمليات البحث بشكل ملحوظ بعد الإعلان عنه من قبل مستخدمي هواتف شركة ريلمي، حيث يعتبر هذا الهاتف خيار مثالي لكل من يريد اقتناء هاتف عملي وفي نفس الوقت يمتلك تصميم جذاب وعصري ويقدم أداء عالي، كما أن هذا الهاتف يمتلك مواصفات فريدة من نوعها بدءً من الشاشة التي يمتلكها من نوع IPS LCD إلى البطارية المتميزة التي تصل سعتها إلى 5000 مللي أمبير، وتدعم الشحن بجانب مواصفات أخرى وهذا ما سيتم تداوله في السطور التالية تابعوا معنا لتتعرفوا على جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الهاتف.

مواصفات Realme Naro N 63



بعد تساؤلات عديدة من قبل العديد من الأشخاص الذي يرغبون في معرفة مواصفات الهاتف الآن نقدم لكم مواصفات الهاتف على النحو التالي:



الشاشة: الهاتف مزود بشاشة من نوع IPS LCD مقاس 6.75 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز.

المعالج: الهاتف مزود بمعالج مميز من نوع Unisoc Tiger T612 وهذا المعالج ثماني النواة.

المعالج الرسومي: يمتلك الهاتف معالج رسومي من نوع Mali-G57.

الذاكرة الداخلية: الهاتف يمتلك ذاكرة داخلية سعتها 64 و128 جيجابايت.

الذاكرة العشوائية: سعتها 4 جيجا رام.

نظام التشغيل: الهاتف مزود بنظام تشغيل Android 14 مع واجهة مستخدم Realme UI 5.0.

الكاميرا الخلفية: هي كاميرا مزدوجة دقة الكاميرا الرئيسية هي 50 ميجابكسل بينما دقة الكاميرا الثانوية هي 0.3 ميجابكسل.

كاميرا السلفي: دقتها 8 ميجابكسل مع وجود فتحة عدسة F/2.0.

البطارية: الهاتف مزود ببطارية كبيرة سعتها 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة تصل إلى 45 واط.

مميزات هاتف Realme Naro N 63



أهم ما يميز الهاتف هو احتوائه على الآتي:

يمتاز الهاتف باحتوائه على شاشة متميزة بمقاس 6.75 بوصة ومعدل تحديث 90 هرتز وهذا الأمر يسهل من تجربة مشاهدة متميزة وسهلة.

الهاتف يمتلك كاميرا خلفية مزدوجة تقدم أداء وجودة عالية في التصوير بجانب أن الكاميرا الخلفية تدعم خاصية وضع عزل الخلفية والتصوير الليلي.

الهاتف مزود ببطارية سعتها كبيرة 5000 مللي أمبير وتعمل على دعم الشحن السريع بجانب أنها تعمل لفترة طويلة من دون حدوث أي مشاكل.