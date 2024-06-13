التهابات الفخذين في الصيف.. 5 طرق للوقاية

يجلب الصيف أشعة الشمس، والأنشطة الخارجية، ولسوء الحظ، تهيج الفخذين إذا كنت قد عانيت من تهيج الجلد المؤلم بسبب احتكاك فخذيك معًا، فأنت تعرف كيف يمكن أن يعيق متعة الصيف إليك كيفية منع التهاب الفخذ وعلاجه حتى تتمكن من الاستمتاع بالموسم دون إزعاج.

1. ابق جافًا:

التعرق أمر لا مفر منه في الحرارة، ولكن الرطوبة هي السبب الرئيسي في الغضب ورش القليل من بودرة التلك أو نشا الذرة على فخذيك لإبقائهما جافين وعند اختيار ملابسك، اختاري الأقمشة التي تمتص الرطوبة بدلًا من القطن، الذي يحافظ على العرق.

2. اللباس الذكي:

اختيارك للملابس يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا وفكر في ارتداء شورتات مريحة أو غير ملحومة أو أشرطة مضادة للاحتكاك لإنشاء حاجز وتعتبر الأقمشة مثل الألياف اللدنة أو البوليستر أو النايلون ممتازة لأنها تقلل الاحتكاك.

3. استخدم حاجزًا:

وفقًا للدكتور أجاي رانا، طبيب الأمراض الجلدية، بالهند، ضعي بلسمًا مضادًا للاحتكاك، أو هلام البترول، أو مادة تشحيم تحتوي على السيليكون على فخذيك قبل الخروج تشكل هذه المنتجات طبقة ملساء على بشرتك، مما يقلل الاحتكاك والتهيج.

4. ترطيب الجسم وتناول الطعام بشكل جيد:

يساعد البقاء رطبًا جسمك على إدارة العرق بشكل أفضل اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات، وخاصة فيتامين E، وأحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة بشرتك وأكثر مقاومة للاحتكاك.