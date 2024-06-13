شفاء الجلد الملتهب.. 5 إجراءات سريعة

إليكم عبر موقع الفجر الإلكتروني أبرز التفاصيل حول الإجراءات السريعة المفترض اتباعها من أجل شفاء الجلد الملتهب في فصل الصيف.

1. نظف بلطف:

إذا كنت تعاني بالفعل من الاحتكاك، فاغسل المنطقة المصابة بلطف بصابون خفيف وماء فاتر جففيه بمنشفة نظيفة دون فرك!

2. ضعي الكريمات المهدئة:

يمكن للمراهم التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تحتوي على الصبار أو أكسيد الزنك تهدئ الجلد وتعزز الشفاء يمكن أن يساعد كريم الهيدروكورتيزون أيضًا في تقليل الالتهاب والحكة.

3. تقليل الاحتكاك الإضافي:

قم بالتبديل إلى الملابس الفضفاضة والناعمة التي لن تسبب تهيجًا لبشرتك أكثر إذا كان ذلك ممكنًا، خذ الأمور ببساطة وامنح المنطقة المصابة فترة راحة من الاحتكاك. يمكن أن يساعد تطبيق الكمادات الباردة أيضًا في تخفيف الألم والتورم.

4. حافظي على ترطيب البشرة:

استخدم مرطبات مضادة للحساسية للحفاظ على رطوبة المنطقة والمساعدة على التعافي ابتعد عن المنتجات التي تحتوي على عطور أو كحول، والتي يمكن أن تسبب لدغة أو تهيجًا.

5. مراقبة العدوى:

راقب المنطقة الملتهبة إذا أصبحت حمراء جدًا أو منتفخة أو ظهرت عليها علامات العدوى (مثل القيح)، فقد حان الوقت لرؤية الطبيب قد تحتاج إلى مضادات حيوية أو علاجات مضادة للفطريات للتخلص منها.