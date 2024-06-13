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مسلسل الوصفة السحرية يدخل ضمن قائمة المسلسلات الأعلى نسبة مشاهدة على منصة watch it

الفجر الفني
بوابة الفجر

 

انطلق منذ أيام قليلة عرض مسلسل بعنوان "الوصفة السحرية" على منصة watch it ليكون واحد من مسلسلات الـ off season التي نالت إعجاب عدد كبير من الجمهور منذ عرض أول حلقة للعمل، وهو مسلسل مكون من 45 حلقة، ويعرض العمل أيضًا على شاشة دي ام سي، ودي ام سي دراما.


مسلسل الوصفة السحرية يدخل ضمن قائمة الأعمال الأعلى نسبة مشاهدة على منصة watch it

وفي سياق متصل يذكر أن مسلسل الوصفة السحرية تصدر التريند منذ عرض أول حلقاته، بالإضافة إلى أنه دخل ضمن قائمة المسلسلات الأعلى نسبة مشاهدة على منصة watch it
حيث أنه مسلسل ينتمي إلى فئة المسلسلات الدرامية الإجتماعية التي تدور في إطار لايت ملئ بالإثارة والتشويق ويسلط الضوء على العديد من المشاكل الإجتماعية بشكل عام والمشاكل  التي تواجه المتزوجين بشكل خاص، وعدة من القضايا المجتمعية الأخرى.


مواعيد عرض مسلسل الوصفة السحرية على dmc

يتم عرض مسلسل الوصفة السحرية يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة  مساءًا عبر شاشة قناة dmc، ويعاد عرض الحلقة في تمام الساعة الثانية صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بالإضافة إلى عرض العمل  على منصة watch it الرقمية من الجمعة إلى الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءًا.


مواعيد عرض مسلسل الوصفة  السحرية على dmc drama

وعلى شاشة دي إم سى دراما تُعرض حلقة العمل في تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا لتكون الإعادة الأولى الساعة التاسعة، والإعادة الثانية في تمام الساعة الخامسة مساءًا.


صناع وأبطال مسلسل الوصفة السحرية

يشارك في بطولة مسلسل الوصفة السحرية عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنانة شيري عادل هيدي كرم عمر الشناوي إسلام جمال لقاء سويدان هاله فاخر سلوى عثمان سلوى محمد علي رولين عزمي عماد رشاد بسمه داوود رانيا منصور وآخرين 
والعمل من تأليف ورشة "مصنع الحكايات"، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وسيناريو وحوار كلًا من منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، أما عن الإخراج فـ هو لـ خيرى سالم.

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