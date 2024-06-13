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إسعاد يونس ضيفة شرف في الحلقة العاشرة من مسلسل "دواعي السفر"

الفجر الفني
بوابة الفجر

 


حلت الفنانة والإعلامية القديرة إسعاد يونس ضيفة شرف في الحلقة العاشرة من مسلسل "دواعي السفر" وكان عنوان الحلقة يحمل إسم "يوم حلو جدا".


إسعاد يونس ضيف شرف ضمن أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "دواعي السفر"

وظهرت الفنانة إسعاد يونس وهى تجسد دور والدة علي والذي يقوم بتجسيد دوره الفنان "أمير عيد" وذهب إليها ليعاتبها على شريط حافل من الأحداث الصعبة التي واجهها في حياته 
وتدور أحداث الحلقة في إطار من الإثارة والتشويق الدرامي، كما أن الحلقة تصدرت التريند بعد عرضها ببضع ساعات قليلة من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي.


قصة مسلسل دواعي السفر

مسلسل دواعي السفر هو مسلسل مكون من 10 حلقات يتم عرضه على المنصة الإلكترونية الشهيرة watch it، وينتمي المسلسل إلى فئة المسلسلات الدرامية الإجتماعية التي تناقش العديد من الموضوعات الهامة والمختلفة 
وتدور قصته حول الشاب الذي يُدعى "إبراهيم" الذي يعيش في عالم من الخيال الذي صنعه لنفسه ولكنه يقرر أن يتغير ويصبح إنسان آخر ويساعده في التغيير جاره الذي يعمل كـ مخرج إعلانات وتدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.


أبطال مسلسل دواعي السفر

يشارك في بطولة مسلسل دواعي السفر كلًا من أمير عيد، أحمد غزي، كامل الباشا، نادين، نادر جودة، أيمن الشيوي، أحمد فاضل، جلا هشام، دنيا وائل، ياسمين سمير، آيه حلمي، والعمل من تأليف وإخراج محمد ناير.

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