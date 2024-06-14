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مدرب إسكتلندا: لا نخشى ألمانيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد المدير الفني لمنتخب اسكتلندا، ستيف كلارك، اليوم الخميس، في مؤتمر صحافي، عشية مواجهة ألمانيا في المباراة الأولى في "يورو 2024"، أن لاعبيه "في أفضل حالاتهم ومستعدون" للنزول إلى ملعب أليانز أرينا لحصد أول 3 نقاط.

مدرب إسكتلندا: لا نخشى ألمانيا

وتتطلع إسكتلندا لتحقيق المفاجأة الأولى في "يورو 2024" التي ستنطلق الجمعة في ميونخ، ويثق كلارك، الذي يدرك أنهم ليسوا مرشحين، في قدرة لاعبيه على التسجيل في مرمى الفريق المضيف.
وصرح: "لقد استعدينا بشكل جيد، نحن جاهزون ونأمل أن نتمكن من إظهار ذلك مساء الغد، لقد شارك معظم اللاعبين بالفعل في مباريات مهمة، لذلك أنا متأكد من أنهم سيتعاملون مع الأمر بشكل جيد، جميعهم في أعلى مستوى".
وشدد كلارك على أن إسكتلندا: "تعرف ما يتعين عليها فعله للوصول إلى دور الـ16، وأوضح أن الجميع يركزون على تحقيق أهدافهم".

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وأشار إلى أن الهدف الأول هو تحقيق نتيجة جيدة أمام ألمانيا: "إنها مباراة صعبة، أحد مبادئي هي احترام الجميع ويجب ألا نخاف من أحد، نعلم أنهم فريق جيد، لكن آمل أن نثبت للجميع أننا على نفس القوة أيضًا".
وأضاف: "نعتقد أننا قادرون على تحقيق نتيجة جيدة، إذا لم يكن الأمر كذلك، فما الفائدة؟ ألمانيا فريق جيد، عندما أجريت القرعة، كان من المتوقع أن تكون مباراة صعبة ولم يغير ذلك رأيي".

وتحدث أيضًا عن دعم المشجعين الإسكتلنديين الموجودين بالفعل في ميونخ لمؤازرة فريقهم: "إنهم يعطوننا دفعة كبيرة، وسيكونون معنا في كل دقيقة من كل مباراة وهذا مهم للفريق".
وتابع: "لهذا السبب يشعر الجميع بحماس شديد، نحن فخورون بقدرتنا على اللعب في بطولات متتالية ونأمل أنه في نهاية هذه البطولة سنكون أكثر فخرًا لأننا فعلنا شيئًا مميزًا لكرة القدم الإسكتلندية".

 

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