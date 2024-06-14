حذر لاعب وسط منتخب إسبانيا، داني أولمو، من خطورة المنتخب الكرواتي، أول خصم لفريقه في "يور 2024"، مؤكدًا أنه يضم لاعبين "متعطشين للفوز" و"لديهم شغف تنافسي لا يصدق".

"يورو 2024".. أولمو يحذر من مواجهة كرواتيا

وقال أولمو في مؤتمر صحافي: "إنها مباراة خاصة جدًا بالنسبة لي، ستكون المرة الثالثة التي أواجههم فيها، نشأت هناك، قضيت 5 سنوات في دينامو وهي موطني الثاني، لدي مشاعر خاصة تجاههم ويحفزني بدء بطولة الأمم الأوروبية أمامهم".

وأضاف: "كمنتخب، هم دائمًا حاضرون في البطولات الكبرى، عانينا من أجل إقصائهم في بطولة الأمم الأوروبية الأخيرة، واحتلوا المركز الثالث في كأس العالم، واجهناهم في نهائي دوري الأمم الأوروبية، ستكون مباراة صعبة سيتم حسمها في التفاصيل الصغيرة".



وسيشعر أولمو "بالفخر" لأن يواجه مرة أخرى لاعبًا مثل لوكا مودريتش الذي سيخوض آخر بطولة أمم أوروبية له، وقال: "هو أحد أفضل اللاعبين في مركزه، مثلي الأعلى، سيكون من فخري مواجهته مرة أخرى".

وحذر أولمو من الروح التنافسية والشعور الوطني الكرواتي، الذي سيرتفع للغاية في "يورو 2024" في ألمانيا.

وقال: "إن اللعب لبلدهم يمنح الكرواتيين ميزة إضافية، إنه منتخب يضم أشخاصًا متعطشين للفوز، لديهم شغف تنافسي لا يصدق وينعكس ذلك في كرة القدم، لقد أثبتوا في البطولات الأخيرة قدرتهم على المنافسة على هذا المستوى، يجب أن نضع دائمًا كرواتيا في الحسبان".