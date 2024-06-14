غاب كيليان مبابي، عن التدريبات الجماعية لمنتخب فرنسا، بينما كان هناك أكثر من 3 آلاف شخص بينهم العديد من الأطفال يهتفون باسم نجم "الديوك".

مبابي يغيب عن التدريبات الجماعية لـ "الديوك"

وأجرى مبابي تدريبات خاصة في صالة الألعاب الرياضية قبل أن يخرج لأرضية ملعب بادربورن لالتقاط بعض الصور ومشاهدة الجزء الأخير من تدريب الفريق، قبل 4 أيام من مباراته الأولى أمام النمسا في "يورو 2024" المقامة في ألمانيا.

ويوم الأحد الماضي، لم يلعب مهاجم ريال مدريد الجديد سوى ربع ساعة تقريبًا في المباراة الودية الأخيرة أمام كندا (0-0) بسبب الإصابة.

وأثار غياب مبابي عن التدريبات الجماعية الشكوك حول إمكانية لحاقه بأول مباراة للمنتخب في البطولة الأوروبية.

وفي تصريحات صحافية على هامش المران قال زميله السابق في باريس سان جيرمان، عثمان ديمبلي: إن مبابي قائد جيد، إنه لا يختبئ، يحاول دائمًا دفع المجموعة، نحو تحقيق لقب "اليورو".

كما تحوم الشكوك حول كينغسلي كومان، الذي أصيب بالتهاب في الحلق.

وقال ديمبلي: "أنا أفضل بكثير، لقد أصبت بالأنفلونزا الثلاثاء الماضي، مع القليل من الحمى.. الفريق بأكمله بخير، باستثناء كومان الذي كان مريضًا قليلًا".

وقاد التدريبات المدير الفني، ديدييه ديشامب، الذي كان مصابًا أيضا بفيروس، في انتظار معرفة حالة كل من أوريليان تشواميني الذي لم يلعب في أي من المباراتين الوديتين الأخيرتين مع فرنسا بسبب الإصابة، ودايو أوباميكانو.

وتلعب فرنسا في اليورو ضمن المجموعة الرابعة التي تضم هولندا وبولندا، والنمسا، حيث ستكون كلمة البداية الإثنين المقبل أمام النمسا.

ويبحث الفرنسيون عن استعادة اللقب الغائب عنهم منذ بداية الألفية الثانية على حساب إيطاليا، والثالث في تاريخهم بعد لقبهم الأول في النسخة التي استضافوها في 1984.