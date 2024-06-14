وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات الزراعة والتشجير وزيادة المسطحات الخضراء بعددٍ من المدن الجديدة



مع بدء إجازة عيد الأضحي المبارك، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ مشروعات الزراعة والتشجير وزيادة المسطحات الخضراء بعددٍ من المدن الجديدة، منها دمياط الجديدة، والعبور، والعاشر من رمضان، والسادات، وأسوان الجديدة، وغيرها من المدن الأخرى.



وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة انتظام أعمال الرى والصيانة بكافة المزروعات والمسطحات الخضراء والأشجار بالمدن الجديدة، حفاظًا على الثروة الزراعية بها، وتوفير المتنزهات والمتنفس لسكان المدن الجديدة والمترددين عليها، ولا سيما في فترة الإجازات والعطلات الرسمية.



وأضاف وزير الإسكان، أن كل المدن الجديدة، تتمتع بمسطحات خضراء بمساحات كبيرة بما يحقق جودة الحياة للمواطن المصرى، ويزيد حصة الفرد من المسطحات الخضراء والفراغات العامة، فهناك حدائق بجميع المدن الجديدة، كما أن كل المدن الجديدة التى تتمتع بإطلالة بحرية أو نيلية يتم تنفيذ ممشى أخضر بها ليكون متنزهًا ومتنفسًا لسكانها، وسكان الإقليم الذى تقع فيه.



وفي الإطار نفسه، أوضح الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن قطاع الزراعــــة بالمدينة شهد زراعة أكثر من مليون متر مربع مناطق خضراء، بالإضافة إلى الحديقة المركزية بوسط المدينة على مساحة 55 فدانا، وحديقة عامة بمنطقة الساحل بمساحة 7.5 فدان، وأخرى بمركز الحى الرابع بمساحة 3 أفدنة بجانب استمرار أعمال الصيانة الدورية لجميع المناطق الخضراء بالمدينة.



وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه تم رفع كفاءة وزراعة مدخل الميناء وكذلك المدخل الغربى الساحلى، كما تم الانتهاء من عملية زراعة وتشجير المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات بمواقع سكن مصر بمساحة 39714م2، وتم الانتهاء من عملية زراعة وتشجير المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات بمشروع جنة بمنطقة 59 عمارة بالمجاورة 33، ومنطقة 28 عمارة بالمجاورة 34 بالحى السادس، وجارٍ تنفيذ أعمال توريد وزراعة أشجار المحاور الرئيسية الداخلية بتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه، وأعمال توريد وزراعة أشجار بالطريق الدولى الساحلى بتكلفة 4 ملايين جنيه.



وأعلن المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز مدينة السادات، أنه بالنسبة لأعمال الزراعة والتشجير فقد تم زراعة ٢٤٠٠٠ شجرة بالطرق والمحاور، والمسطحات الخضراء على مساحات تقدر بحوالى ١،٥ مليون متر موزع عليها عدد من الأشجار، بالإضافة إلى زراعة ١٢٠٠٠ شجرة مثمرة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي " اتحضر للأخضر " تم توزيعها على المدارس والجامعات والأندية.



وقال المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إن مساحة المتنزهات العامة بالمدينة بلغت نحو 51.83 فدان ومنها حديقة الكفراوي، والمسطحات الخضراء بمساحة 1103.02 فدان، بجانب 6410 أفدنة أحواش زراعية وأشجار مثمرة ومحاصيل بمنطقة الحزام الأخضر.



وأوضح المهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة – المشرف على مدينة توشكى، أن إجمالي المسطحات الخضراء بلغ مساحة 187641 متر مربع، وأن إجمالي الأشجار 8139، والنخيل 2769 نخلة، والشجيرات بمساحة 10659 مترا مربعا، و تم زراعة 128266مترا مربعا من الزهور ومغطيات التربة، بجانب تنفيذ عدد 4 حدائق بالمدينة.



وأشار المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إلى أن مساحة المسطحات الخضراء المفتوحة بالمدينة بلغت نحو ١١٠٠.٥ فدان، كما بلغ عدد الأشجار ٥٤٩٧٧ شجرة، ويتم تنفيذ أعمال الصيانة بصفة دورية.



وأضاف المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم تنفيذ حملات صيانة إضافية لرعاية المسطحات الخضراء بمختلف الأحياء والمناطق، حيث تشمل الأعمال قص النجيل وتقليم الشجيرات، وكذا تكثيف زراعة شتلات الورود على حدود المسطحات وإزالة الغرائب العشوائية وتحريك وتهوية التربة للحصول على أفضل النتائج، وذلك لمساحة إجمالية من أعمال الزراعة والتجميل تبلغ 850 فدانا بها حدائق مفتوحة للتنزه وجزر وميادين.



وأشار المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه تم تنفيذ ممشى جمال عبدالناصر، أمام المنطقة السياحية الشمالية الأولى والثانية، والذي يتميز بالبرجولات والأشجار الخيمية المزهرة والزهور، والمسطحات الخضراء وأعمدة الإنارة، بجانب زراعة 2700 شجرة مثمرة بالتعاون مع المجتمع المدني، بالقطاعين الشمالي والشرقي.



وفي مدينة سوهاج الجديدة، أوضح المهندس محمد عبدالله يوسف، رئيس الجهاز، أن مساحة المسطحات الخضراء بلغت نحو ١٢٥ فدانا، بجانب تنفيذ 3 حدائق مفتوحة بمساحة ١١ فدانا، وحديقتين مغلقتين بمساحة ١٧ فدانا، وزراعة ٢٦ ألف شجرة، وجارٍ تنفيذ وطرح أعمال زراعة ومسطحات خضراء ومغطيات تربة بمساحة إجمالية نحو 88 فدانا، وسياج شجري بطول 11كم.



ونوه المهندس أيمن رشاد عبدالحميد، رئيس جهاز قنا الجديدة – المشرف على غرب قنا، عن أن المساحات الخضراء بمدينة قنا نحو ٤٧ فدانا، وعدد الأشجار بها نحو ٥٤٦٩ شجرة، والتجمع العمراني غرب قنا به ٨٤٠٠ متر مربع مسطحات خضراء، و١١٥٥ شجرة.



وأضاف المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن مساحة المسطحات الخضراء بالمدينة " طرق رئيسية داخل الأحياء " بلغت نحو ۳۹۸۸ فدانا، وهذه المساحة تشمل المناطق المزروعة داخل الكومباوندات بالمدينة، مشيرًا إلى أن نوعية الزراعات بالمدينة مسطحات خضراء وأشجار وشجيرات، بجانب زراعة نحو 28 ألف نخلة وشجرة.



وصرحت المهندس أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس، بأنه يوجد بالمدينة مسطحات خضراء بما عليها من أشجار بمساحة ٢٣،٥ فدان، كما يوجد أشجار طرق وجزر بعدد ٩٥٠ شجرة، بالإضافة إلى تنفيذ سياج شجرى من أشجار الكينو كاربس بطول ٤ كم.



وأضاف الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن الأشجار المتنوعة تبلغ نحو 13 ألف شجرة، بجانب زراعة عدد 835 من النخيل البلدي، وتقدر المسطحات الخضراء بمساحة 732000م2.



وأعلن المهندس أحمد عبدالجابر، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه تم زراعة مساحة 101.42 فدان بمسطحات خضراء، و900 فدان غابات شجرية، وحدائق عامة، وأشجار ونخيل طرق بعدد 8050 شجرة ونخلة.



وفي مدينة حدائق العاصمة، بلغت أعمال التشجير 10 آلاف شجرة متنوعة، بجانب مساحة ٥٥٠ ألف متر مربع تقريبا من المسطحات الخضراء ولا سيما بمواقع المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين".



وفي مدينة حدائق أكتوبر، يوجد في الطرق والمحاور الرئيسية 44000 شجرة، و 18978 مساحات مفتوحة، و800 شجرة بمناطق الخدمات بإجمالي 63778 شجرة، بإجمالي مساحة 416484.73 متر مربع مسطحات.

