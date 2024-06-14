الطيران الخاص والسياحة الفاخرة في الشرق الاوسط

تشهد منطقة الشرق الأوسط طفرة حقيقية في صناعة الطيران الخاص فيالشرق الأوسط، حيث تحتل الإمارات العربية المتحدة الصدارة تليها قطروالمملكة العربية السعودية. ولا يقتصر الأمر على كون الشرق الأوسط وجهةفاخرة في حد ذاته فحسب، بل أصبح أيضًا مركزًا للسفر بين الشرقوالغرب، مما أدى إلى تعزيز اقتصاد المنطقة بشكل عام، وخاصة في قطاعالسفر. في تقييم العام الماضي بلغ حجم قطاع الطيران الخاص في الشرقالأوسط 1.2 مليار دولار ( TechSCI عبر معرض الشرق الأوسط للطيرانوالرحلات الجوية )، وتتوقع التقديرات أن يشهد القطاع بين عامي 2025 و2029 معدل نمو سنوي يبلغ نحو 8.88% - وهي قفزة هائلة في التوسعوالدخل للقطاع. دعنا نلقي نظرة على هذا النمو والتوسع، وكيف يتم دفعهولماذا يحقق هذا النمو والتوسع.

النمو في القطاع الخاص

إن النمو الذي شهده الشرق الأوسط ليس فقط نعمة للمسافرين الذينيحبون العيش في رفاهية. هذا من حيث خلق فرص العمل للطيارين المهرة، وأطقم الطائرات، والطهاة الخاصين، ومصممي الديكور، والموظفين الإداريينالذين سيساعدون صناعة الطيران الخاص على الأرض، والعاملين فيصناعة الوقود، وعدد لا يحصى من الصناعات الأخرى التي تتأثر بنجاحأحدها.

لقد ازدادت قدرة رجال الأعمال من أصحاب الثراء الفاحش ورجال الأعمالرفيعي المستوى على استئجار طائرة خاصة بشكل كبير، مما يوفر ثروة منالخيارات التي تناسب احتياجات كل فرد. ليس هذا فحسب، بل إن نموالقطاع بشكل عام قد فتح المجال أمام الأفراد الراغبين في تجربة السفرالفاخر لأول مرة أو كامتياز خاص لحدث أو عطلة لديهم.

يمكن لرجال الأعمال إجراء أعمالهم ليس فقط في قاعات المؤتمرات فيالوجهة المقصودة ولكن أيضًا في الجو، بينما يمكن للمسافرين الباحثين عنالترفيه والتجارب الفاخرة الحصول على أفضل ما في الأمر حتى قبلالوصول إلى الفندق الذي يقيمون فيه .

الارتقاء بالسفر الفاخر

كلما زاد ازدهار اقتصاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط، كلما تمكنتكل شركة من تقديم تجربة شخصية تركز على العميل لكل مجموعة أوشخص على متن طائراتها. يحتاج اللاعبون الذين يقودون هذه الصناعة إلىخيارات سفر مرنة وملائمة للوقت الذي يناسبهم بدلًا من انتظار شركاتالطيران التجارية. حقيقة أن منطقة الشرق الأوسط (الإمارات العربية المتحدةعلى وجه الخصوص) هي موطن العديد من الأفراد ذوي الملاءة الماليةالعالية، مما يعني أن الطلب مرتفع للغاية هنا على خيارات السفر المنفصلة والفاخرة والمريحة.

عملاء فريدون

يفخر قطاع الطيران الخاص بقدرته على إرضاء أكثر العملاء تطلّبًا وتميّزًا، حيث يقدّم حلولًا مصممة خصيصًا للسفر وأسلوب الحياة. أصبحت أمورمثل السفر مع الحيوانات الأليفة المحبوبة شائعة بشكل متزايد - ولسببوجيه. إن انفصالك عن حيوانك الأليف أثناء السفر جوًا يسبب الكثير منالقلق لكل من الحيوان الأليف والمالك، لذلك تقدم شركات الطيران الخاصةالذكية باقات إما تركز فقط على أصدقاء عملائها ذوي الفراء أو توفر الراحةوالاسترخاء للحيوانات الأليفة والمالكين المسافرين معًا.

يبحث المسافرون المميزون عن تجربة ترضي أحلامهم الجامحة بل وترتقيإلى مستوى يفوق ما كانوا يتخيلونه. تُراعى القيود والتفضيلات الغذائيةبكل سهولة في الشرق الأوسط، حيث تستخدم شريحة واسعة من الثقافاتخدمات تأجير الطائرات النفاثة.

تقع الاعتبارات الخاصة بالمعايير الدينية والثقافية الخاصة ضمن نطاقاختصاص هذه الصناعة المتخصصة - يمكن التفاوض مع الشركة المعنيةقبل الرحلة حول قواعد اللباس

تتفوق شركات الطيران الخاص (ونظيراتها على الأرض التي تساعد فيعمليات النقل) في التعامل مع عمليات نقل كبار الشخصيات بأقل قدر منالضجة وأقصى قدر من الكفاءة.

يحب كبار الأثرياء والمشاهير أن يطمئنوا إلى أنهم لن يتعرضوا للمضايقاتعند الهبوط أو أن يتم تسريب خطط سفرهم. وهذا سبب آخر يجعلهميتجهون إلى الشركات المتخصصة بدلًا من أن يعهدوا برحلاتهم إلى شركاتالخدمات الأكثر انتشارًا.

نحو 45% من مستخدمي الطائرات الخاصة في الشرق الأوسط هم منرجال الأعمال الذين يسافرون للعمل، و30% من أفراد العائلات المالكة الذينيحتاجون إلى التحكم في خطط سفرهم واتخاذ الترتيبات الأمنية اللازمة، وغالبًا ما يحافظون على مستوى عالٍ من السرية. وبالمقارنة، فإن 25% منهمهم من المشاهير الذين يبحثون عن تجربة مماثلة.

ومن ثم، فإن فهم البروتوكول وكيفية التعامل مع العملاء رفيعي المستوى الذينيمكن لقطاع الطيران الخاص أن يقدمه يعد أمرًا ضروريًا للحصول علىتجربة سفر سلسة وممتعة. ينظر الأثرياء والمشاهير إلى الشرق الأوسطوخدماته الفاخرة كملاذ آمن، وبالتالي يستثمرون في اقتصاد المنطقةبدولاراتهم ودراهمهم وجنيهاتهم، وجنيهاتهم، ويوروهاتهم، في اقتصادالمنطقة.

المستقبل مشرق

المستقبل مشرق

ما الذي يحمله المستقبل للسفر الجوي الخاص في الشرق الأوسط؟ إنالتنويع المستمر للمستثمرين المشاركين حاليًا في الشرق الأوسط يجلبالمزيد والمزيد من الازدهار الاقتصادي إلى المنطقة كل عام، مما يزيد منالطلب على حلول السفر الفاخرة. ولا شك أن هذه الحلقة من ردود الفعلتبشر بالخير لقطاع الطيران الخاص في الشرق الأوسط.