أدعية مستحبة ليوم عرفة
يوم عرفة من أفضل الأيام في السنة، ويستحب فيه الدعاء والتضرع إلى الله.
فيما يلي بعض الأدعية المستحبة ليوم عرفة:
1. دعاء يوم عرفة:
- "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير."
2. طلب الرحمة والمغفرة:
- "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني."
- "اللهم اغفر لي وارحمني وتجاوز عني يا أرحم الراحمين."
3. دعاء الاستغفار:
- "أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه."
4. الدعاء بصلاح الحال:
- "اللهم أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين."
5. الدعاء بقضاء الحوائج:
- "اللهم اقضِ حوائجنا وحوائج المسلمين، ويسر أمورنا، وفرج كروبنا."
6. **دعاء الرزق:**
- "اللهم ارزقني رزقًا حلالًا طيبًا، وبارك لي فيما رزقتني."
7. دعاء الحفظ:
- "اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي."
8. دعاء الشفاء:
- "اللهم اشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، وارفع عنهم البلاء، واجعلهم من الصابرين الشاكرين."