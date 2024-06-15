أدعية مستحبة ليوم عرفة

إسلاميات
بوابة الفجر

يوم عرفة من أفضل الأيام في السنة، ويستحب فيه الدعاء والتضرع إلى الله. 

فيما يلي بعض الأدعية المستحبة ليوم عرفة:

1. دعاء يوم عرفة:
  - "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير."

2. طلب الرحمة والمغفرة:
  - "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني."
  - "اللهم اغفر لي وارحمني وتجاوز عني يا أرحم الراحمين."

3. دعاء الاستغفار:
  - "أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه."

4. الدعاء بصلاح الحال:
  - "اللهم أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين."

5. الدعاء بقضاء الحوائج:

 - "اللهم اقضِ حوائجنا وحوائج المسلمين، ويسر أمورنا، وفرج كروبنا."

6. **دعاء الرزق:**
  - "اللهم ارزقني رزقًا حلالًا طيبًا، وبارك لي فيما رزقتني."

7. دعاء الحفظ:
  - "اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي."

8. دعاء الشفاء:
  - "اللهم اشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، وارفع عنهم البلاء، واجعلهم من الصابرين الشاكرين."

 

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