أدعية مستحبة ليوم عرفة

يوم عرفة من أفضل الأيام في السنة، ويستحب فيه الدعاء والتضرع إلى الله.

فيما يلي بعض الأدعية المستحبة ليوم عرفة:

1. دعاء يوم عرفة:

- "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير."

2. طلب الرحمة والمغفرة:

- "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني."

- "اللهم اغفر لي وارحمني وتجاوز عني يا أرحم الراحمين."

3. دعاء الاستغفار:

- "أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه."

4. الدعاء بصلاح الحال:

- "اللهم أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين."

5. الدعاء بقضاء الحوائج:

- "اللهم اقضِ حوائجنا وحوائج المسلمين، ويسر أمورنا، وفرج كروبنا."

6. **دعاء الرزق:**

- "اللهم ارزقني رزقًا حلالًا طيبًا، وبارك لي فيما رزقتني."

7. دعاء الحفظ:

- "اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي."

8. دعاء الشفاء:

- "اللهم اشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، وارفع عنهم البلاء، واجعلهم من الصابرين الشاكرين."