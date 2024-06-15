دعاء للأبناء في يوم عرفة

يوم عرفة من أعظم أيام السنة، وهو يوم تتجلى فيه رحمة الله ومغفرته على عباده.

والدعاء في هذا اليوم مستجاب بإذن الله، ومن أفضل ما يدعو به المسلم هو الدعاء لأبنائه، سائلًا الله تعالى أن يحفظهم ويرزقهم الخير في الدنيا والآخرة.

أدعية مستحبة للأبناء في يوم عرفة

1. دعاء الصلاح والهداية:

- "اللهم اهدِ أبنائي واصلح شأنهم، واجعلهم من عبادك الصالحين الذين يرضونك ويعملون بكتابك وسنة نبيك."

2. دعاء النجاح والتوفيق:

- "اللهم وفق أبنائي في حياتهم ودراستهم، وارزقهم النجاح والتفوق في كل مجالات حياتهم، وافتح لهم أبواب الخير والتيسير."

3. دعاء الحفظ من الشرور:

- "اللهم احفظ أبنائي من كل سوء، ونجِّهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحرسهم بعينك التي لا تنام."

4. دعاء الرزق الحلال:

- "اللهم ارزق أبنائي رزقًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه، واكفهم بحلالك عن حرامك، واغنهم بفضلك عمن سواك."

5. دعاء الصحة والعافية:

- "اللهم ارزق أبنائي الصحة والعافية، وأبعد عنهم الأمراض والأسقام، واجعلهم في أتم صحة وأفضل حال."

6. دعاء السعادة والرضا:

- "اللهم اجعل أبنائي سعداء في الدنيا والآخرة، واملأ قلوبهم بالرضا والسرور، وحقق لهم كل ما يتمنون من الخير."

7. دعاء الثبات على الدين:

- "اللهم ثبت أبنائي على دينك، واجعلهم من المؤمنين الصادقين، وأبعد عنهم كل ما يلهيهم عن عبادتك وطاعتك."

8.دعاء بالخلق الحسن:

- "اللهم ارزق أبنائي حسن الخلق والأدب، واصرف عنهم رفقاء السوء، واجعلهم قدوة حسنة للآخرين."

فضل الدعاء في يوم عرفة

الدعاء في يوم عرفة من أحب الأعمال إلى الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة" (رواه الترمذي).

فلا تبخلوا بالدعاء لأبنائكم في هذا اليوم المبارك، فالله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وعسى أن يكون يوم عرفة يومًا تُستجاب فيه دعواتكم لأبنائكم ويكتب لهم فيه الخير والبركة.