الصحة العالمية تُحذر من تفاقم الأزمة الصحية بالضفة الغربية

وجهت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، التحذيرات من تفاقم الأزمة الصحية في الضفة الغربية، حيث تؤدي القيود الصارمة والعنف والهجمات على المرافق الطبية إلى تعقيد الوصول للرعاية.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 521 فلسطينيًا، بينهم 126 طفلًا في الضفة الغربية، وأصيب أكثر من 5200 بينهم 800 طفل، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفقًا للمنظمة، فيما تقدر السلطة الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين قتلوا ما لا يقل عن 545 شخصًا.

ودعت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، إلى "الحماية الفورية والفعالة للمدنيين والنظام الصحي في الضفة الغربية"، معربة عن أسفها من زيادة العبء على الرعاية الطارئة بسبب تدفق المصابين على مؤسسات صحية لا تعمل بكامل طاقتها بسبب نقص الأموال.