سويسرا تدعم الأونروا بـ11 مليون دولار

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بوابة الفجر

قررت سويسرا، تقديم مساهمة بقيمة 10 ملايين فرنك سويسري (11.2 مليون دولار) لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا).

ومن جانبها، قالت لجنة السياسة الخارجية بمجلس النواب السويسري، إن هذه الدفعة المالية جاءت استجابة لنداء الأونروا للحصول على مساعدات إنسانية، وتهدف حصريًا إلى تغطية احتياجات المنظمة الأكثر إلحاحًا في غزة في الفترة الزمينة حتى ديسمبر المقبل.

وتشمل تلك الاحتياجات الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية الأولية والخدمات اللوجستية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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Elfagr.org

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