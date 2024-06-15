الإثنين.. بايدن يرسل مبعوثًا كبيرًا إلى إسرائيل

العدو الصهيوني
بوابة الفجر

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن عاموس هوشستين، مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيصل إسرائيل، يوم الإثنين المقبل، وذلك في محاولة لمنع التصعيد الأخير بين إسرائيل و"حزب الله" من التحول إلى حرب شاملة.

وأضاف الموقع نقلًا عن مسؤوليْن إسرائيلييْن، أنّ زيارة المبعوث الأمريكي، الذي وصفه بـ "الكبير"، تأتي في سياق الجهود الحساسة للغاية؛ من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وسط مخاوف من استمرار التوتر بين إسرائيل والميليشيا اللبنانية؛ ما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإقليمية.

وتتبادل إسرائيل إطلاق النار مع "حزب الله" بشكل شبه يومي، منذ 8 أكتوبر الماضي، لكن التوترات اشتدت أخيرا؛ إذ شنت إسرائيل غارة جوية، الثلاثاء، أسفرت عن مقتل قيادي بارز في حزب الله ببلدة جوايا، في حين ردت الميليشيا اللبنانية بإطلاق نحو 400 صاروخ وطائرة من دون طيار على أهداف شمالي إسرائيل.

وأوضح مسؤول إسرائيلي مطلع، أنه من المتوقع أن يلتقي هوكستين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المستقي يوآف غالانت؛ من أجل تهدئة التوترات بين إسرائيل وحزب الله، وحث المسؤولين الإسرائيليين على عدم القيام بغزو بري محدود في لبنان.

وقال المصدر، إن هوكستين قد يسافر أيضا إلى العاصمة اللبنانية بيروت؛ لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين.

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