أهمية يوم عرفة في مناسك الحج وكيفية أدائها

يوم عرفة هو أحد أهم أيام الحج، حيث يبدأ الحجاج في النزول إلى صعيد عرفة بعد صلاة الفجر، لأداء ركن الحج الأكبر كما أوصى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وفيما يلي تفاصيل حول أهمية هذا اليوم وكيفية أداء المناسك وفقًا للدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

أهمية يوم عرفة

يعتبر يوم عرفة من أعظم الأيام عند الله، حيث يتجمع فيه الحجاج لأداء أعمال عبادية متنوعة مثل الدعاء وقراءة القرآن الكريم والذكر والتسبيح والتكبير.

وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الدعاء هو دعاء يوم عرفة.

ترتيب المناسك

1. النزول إلى عرفات: يوم عرفة يبدأ بالنزول إلى صعيد عرفات بعد صلاة الفجر.



2. أداء الأعمال العبادية: في عرفات، يتفاعل الحجاج مع الأعمال العبادية بكثافة، حيث يدعون الله ويذكرونه ويستغفرونه.

3. تكميل المناسك: عند غروب الشمس، يتحرك الحجاج إلى مزدلفة لجمع الحصى، ثم يعودون إلى منى.

4. رمي الجمرات: في صباح يوم العيد، يرمون الحجاج جمرة العقبة الكبرى، ويؤدون طواف الركن وطواف الإفاضة، ثم يذبحون هديهم ويتحللون.

5. تكرار رمي الجمرات: بعد يوم العيد، يرمون الحجاج جمرتين على مدى ثانٍ وثالثٍ إذا أرادوا اكمال المناسك.

التوجيهات الشرعية

ينصح النبي صلى الله عليه وسلم باغتنام يوم عرفة، حيث يكفر سنة ماضية وسنة آتية لمن لم يكن حاجًا، ولا يستحب الصيام في هذا اليوم للحجاج بسبب المجهود الكبير، بينما يستحب لبقية الأمة كفرصة للتقرب إلى الله.

بهذه الطريقة، يُظهر يوم عرفة أهميته الدينية والروحية الكبيرة في قلوب المسلمين، حيث يتجلى فيه التضرع والدعاء والتوبة، مما يجعله يومًا مباركًا يتطلع إليه المسلمون على مدار العام.