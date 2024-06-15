" target="_blank"> ads

وزارة المالية تطرح ٢٠ مليون جنيه «فكة إضافية» لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى

بوابة الفجر

أكدت وزارة المالية، أنه تمت طرح ٢٠ مليون جنيه «فكة إضافية» من العملات المعدنية المساعدة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ على نحو يُلبي احتياجات المواطنين والقطاع الحكومي مثل هيئة مترو الأنفاق، والقطاع الخاص مثل السلاسل التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها من واقع البطاقات الضريبية والسجلات التجارية، إضافة إلى الأسواق أو مواقف سيارات الأقاليم أو الأجرة بالقاهرة والمحافظات.

وكانت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، قد استعدت مبكرًا لموسم عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالقاهرة والمحافظات، وقد ساعدت الآليات التكنولوجية الحديثة في مضاعفة الطاقة الإنتاجية للعملات المعدنية المساعدة «الفكة» قبيل المواسم والأعياد.

قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إننا حريصون على توفير كل احتياجات المواطنين والأسواق من «الفكة» عبر احتياطي يكفي لمدة تتجاوز العام ونصف العام.

أضاف أن المواطنين توافدوا على مقر مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»؛ قبيل العيد للحصول على «الفكة» من العملات المعدنية المساعدة، و«الفلوس الجديدة» التي يتم توفيرها لتقديمها «عيدية».

العملات المعدنية وزارة المالية حتياجات المواطنين والقطاع الحكومي مصلحة الخزانة العامة وسك العملة رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة الخزانة العامة وسك العملة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل:- أول ولادة في مشعر عرفات لعام 2024

لحظة بلحظة مجانًا.. شاهد الآن مباراة المجر ضد سويسرا في بطولة أوروبا 2024

عاجل.. نجم الهلال على أبواب الدوري الإنجليزي

مساجد وساحات بالعاصمة.. أشهر أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة القاهرة.. وإمامين أساسي واحتياطي

عاجل:- كتائب القسام توجه رسالة إلى حجاج بيت الله الحرام

رغم الفشل الأوروبي.. المستشار الألماني: واثق من الترشح مجددًا

فضل صيام يوم عرفة وأوقات أذان المغرب في عام 2024

بحادث مروري مروع.. إصابة سيدة دهستها سيارة فارهة بمصر الجديدة