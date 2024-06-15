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الصحة السعودية تُحذر الحجاج من التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الذروة

السعودية
بوابة الفجر

قدمت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، النصائح إلى ضيوف الرحمن من أخطار التعرض لأشعة الشمس في مشعر عرفات، خلال فترة الذروة من الساعة الـ11 صباحًا وحتى الـ4 مساءً، مشيرة إلى أن موسم الحج هذا العام 1445هـ، يتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة، مما يشكل صعوبة كبيرة يواجهها الحجاج خلال موسم الحج.

وأكدت الصحة السعودية، أن التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الذروة لفترات طويلة، يُشكل خطرًا كبيرًا على صحة الحجاج، مشددة على ضيوف الرحمن اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وشددت الوزارة، على الحجاج استخدام المظلات بشكل دائم لتجنب التعرض للشمس بشكل مباشر، وشرب المياه بكميات كافية على مدار اليوم، حتى لو لم يشعروا بالعطش، والالتزام بكل التعليمات والنصائح الصحية، والابتعاد عن الخروج والتعرض لأشعة الشمس أو المشي على الأسطح أو لمسها.

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