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بالصواريخ الموجهة.. حزب الله يستهدف وحدة مراقبة إسرائيلية

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلن حزب الله، اليوم السبت، عن استهداف مقر عسكري في قاعدة ميرون الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة.

وقال حزب الله في بيان: "استهدفنا مقر وحدة المراقبة الجوية ‏وإدارة العمليات الجوية في قاعدة ميرون بالصواريخ الموجهة وأصبنا جزءًا من تجهيزاته وراداراته".

وأعلن حزب الله مرارا استهداف قاعدة ميرون الإسرائيلية، الواقعة على قمة جبل الجرمق في الجليل الأعلى، والتي تعتبر مركزًا للإدارة والمراقبة والتحكم الجوي الوحيد في شمال إسرائيل.

ومن جهته، أكد الجيش الإسرائيلي، استهداف عنصر من حزب الله في غارة جوية بمنطقة عيترون جنوبي لبنان.

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Elfagr.org

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