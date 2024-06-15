" target="_blank"> ads

الولايات المتحدة تقدم مساعدات جديدة لأوكرانيا بـ1.5 مليار دولار

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلنت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، اليوم السبت، عن تقديم مساعدات تزيد قيمتها على 1.5 مليار دولار لصالح أوكرانيا، على أن يخصص جزء منها لقطاع الطاقة، وتحسين الوضع الإنساني في البلاد، جراء الحرب الروسية المستمرة منذ 27 شهرًا.

وجاء هذا الإعلان في أثناء حضور هاريس لقمة السلام الخاصة بأوكرانيا في لوسيرن بسويسرا، حيث من المقرر أن تلتقي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتلقي كلمة في الجلسة العامة للقمة.

وقال مكتب نائبة الرئيس، إن مبلغ 1.5 مليار دولار يتضمن 500 مليون دولار من التمويل الجديد للمساعدات المخصصة لقطاع الطاقة، وإعادة توجيه 324 مليون دولار من الأموال المعلن عنها سابقًا نحو إصلاحات عاجلة للبنية التحتية للطاقة، واحتياجات أخرى في أوكرانيا.

وأضاف المكتب: "ستساعد هذه الجهود أوكرانيا على مجابهة آثار الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في الآونة الأخيرة من خلال دعم الإصلاحات، وعودة العمل بشكل معتاد، وتحسين قدرة أوكرانيا على مواجهة انقطاع إمدادات الطاقة، ووضع الأساس لإصلاح وتوسيع نظام الطاقة في أوكرانيا".

كما أعلنت هاريس، تقديم أكثر من 379 مليون دولار من المساعدات الإنسانية من وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمساعدة اللاجئين، وغيرهم من المتضررين من الحرب.

الولايات المتحدة مساعدات سويسرا الرئيس الأمريكي الوضع الانساني الرئيس الأوكراني المساعدات المتضررين مساعدة اللاجئين فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نائبة الرئيس الأمريكي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل:- أول ولادة في مشعر عرفات لعام 2024

لحظة بلحظة مجانًا.. شاهد الآن مباراة المجر ضد سويسرا في بطولة أوروبا 2024

عاجل.. نجم الهلال على أبواب الدوري الإنجليزي

مساجد وساحات بالعاصمة.. أشهر أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة القاهرة.. وإمامين أساسي واحتياطي

عاجل:- كتائب القسام توجه رسالة إلى حجاج بيت الله الحرام

رغم الفشل الأوروبي.. المستشار الألماني: واثق من الترشح مجددًا

فضل صيام يوم عرفة وأوقات أذان المغرب في عام 2024

سعد الدين الهلالي: يجوز التضحية بالطيور؟.. والأزهر للفتوى يوضح