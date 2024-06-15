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الجيش الإسرائيلي: قصف مبنى عسكري لحزب الله جنوب لبنان

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن قصف طائراته مبنى عسكريا تابع لحزب الله في كفركلا جنوب لبنان، مشيرا إلى أن المبنى المستهدف ملاصق للمنطقة التي انطلقت منها عمليات الإطلاق باتجاه المطلة الليلة الماضية.

وكان قد رصد الجيش الإسرائيلي، سقوط صاروخين في منطقة ميرون على الحدود الشمالية مع لبنان.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، كانت تقارير إسرائيلية قد كشفت أن قادة الجيش الإسرائيلي أوصوا بإنهاء الحملة العسكرية في رفح مبكرا؛ من أجل التفرغ للجبهة اللبنانية في مواجهة حزب الله.

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