الرئيس الفلسطيني يدعو لاقتصار فعاليات عيد الأضحى على الشعائر الدينية

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، الدعوة إلى اقتصار فعاليات عيد الأضحى المبارك على الشعائر الدينية فقط، نظرًا للظروف الصعبة، التي يمر بها الشعب الفلسطيني، جراء استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها من قبل قوات الاحتلال في قطاع غزة، وكذلك العدوان في الضفة الغربية.

وأضاف عباس: "نسأل الله عز وجل أن يتغمد شهداء شعبنا بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، والفرج القريب للأسرى".

وأعرب الرئيس الفلسطيني، عن أمله أن "يأتي العيد القادم وقد تحقق ما يصبو إليه شعبنا من حرية واستقلال، وتجسيد إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين".

ومازالت العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة ضد حركة حماس في قطاع غزة منذ الثامن من أكتوبر الماضي.