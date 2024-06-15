رغم الفشل الأوروبي.. المستشار الألماني: واثق من الترشح مجددًا

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، أن لديه يقينًا في أنه سيكون مجددًا مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار، خلال الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، رغم الضربات التي تعرض لها حزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وفي مقابلة مع شبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية، أجاب شولتس باقتضاب بـ "نعم"، عندما سُئل عما إذا كان على يقين من أنه سيكون المرشح التالي للحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار، في انتخابات عام 2025.

وأضاف شولتس قبل مغادرته قمة مجموعة السبع في مدينة باري الإيطالية: "الواقع أن الحكومة تتمتع بأغلبية في البرلمان. لقد مررنا للتو قوانين في البرلمان الألماني هذا الأسبوع. أمامنا تكليف يتعين علينا إتمامه والقيام بعملنا. وهذا ما نفعله".

ورفض شولتس، إجراء تقييم من الخارج لاتخاذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مسارًا مختلفًا، بعدما دعا الأخير إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وأشار شولتس، إلى أن فرنسا لديها نظام سياسي مختلف تمامًا عن ألمانيا، وقال: "هناك رئيس منتخب بشكل مباشر. ولا يوجد تمثيل نسبي، بل دوائر انتخابية يتم فيها انتخاب النواب فقط".