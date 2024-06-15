دعاء يوم عرفة 2024: تأملات وأدعية للمغفرة والقبول

إسلاميات
بوابة الفجر

يعد يوم عرفة من الأيام البارزة في التقويم الإسلامي، حيث يسعى كل مسلم إلى الدعاء والتضرع لله عز وجل، آملًا في مغفرة الذنوب والعودة كيوم ولدته أمه. 

ومع اقتراب مغيب شمس يوم عرفة، يشتد اهتمام المسلمين بالدعاء والتفاتهم إلى أحب الأدعية التي رددها النبي صلى الله عليه وسلم.

 أهمية يوم عرفة وأفضل الأدعية

في كلماته، أكد محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير". 

وأضاف أن الدعاء يوم عرفة ينبغي أن يكون متحررًا من قيود، ينبع من القلب والروح في حالة خشوع وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى.

أدعية مستحبة في يوم عرفة

تتضمن أحب الأدعية التي يمكن للمسلم ترديدها يوم عرفة:

- ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
- اللهم أتم علينا نعمتك، وأنزل في قلوبنا سكينتك، وانشر علينا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
- اللهم لا تحرمني العافية والرزق ولا تكلني إلى خلقك بل تفرد لي بحاجتي وتولني برحمتك.
- اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليَّ، وأبوء بذنبي، فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

دعاء يوم عرفة للمناسبات الخاصة

يمكن للمسلم أيضًا أن يدعو في يوم عرفة لتسهيل الزواج أو غيرها من الأمور الشخصية، مثل:

- اللهمّ إنّي أريد أن أتزوّج فقدّر لي من الرّجال أعفّهم فرجًا، وأحفظهم لي في نفسي ومالي، وأوسعهم رزقًا، وأعظمهم بركةً، وقدّر لي ولدًا طيّبًا، تجعل له خلقًا صالحًا في حياتي ومماتي.

 

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