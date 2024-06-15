تقدم تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر

نشرت وزارة النقل مجموعة من الصور التي توضح تقدم أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع "السخنة - العلمين - مطروح".

وأشارت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستغطي أنحاء الجمهورية.

تُعد هذه الشبكة شرايين تنمية رئيسية ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، وكذلك المناطق السياحية والزراعية الحديثة مثل الدلتا الجديدة، مستقبل مصر، جنة مصر، غرب المنيا، توشكى، وشرق العوينات.

خلق محاور لوجيستية

أوضحت الوزارة أن الشبكة تُسهم في خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد.

كما تربط الشبكة المناطق الصناعية بمناطق الإنتاج في الموانئ البحرية ومراكز التصدير، بالإضافة إلى ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة مثل الدلتا الجديدة، غرب المنيا، توشكى، ومستقبل مصر بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.

تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية

أكدت الوزارة أن الشبكة تُسهم في الربط بين المناطق السياحية والشواطئ على البحر الأحمر وبين السياحة الثقافية مثل أهرامات الجيزة، مما يتيح تنوع البرامج السياحية.

كما تساهم في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط.

هذا الربط يشمل الموانئ البحرية والجافة والمراكز اللوجيستية، مما يدعم أهداف التنمية العمرانية المستدامة، ويخلق محاور تنمية جديدة، ويحد من التلوث البيئي.

وأشارت الوزارة إلى أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة عبر خطوطها الثلاثة.