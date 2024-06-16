يسعى منتخب الإكوادور لكرة القدم، للوصول للمباراة النهائية ببطولة أمم أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا" للمرة الأولى في تاريخه، عندما يشارك في نسخة البطولة التي تقام في الفترة من 20 يونيو (حزيران) إلى 14 يوليو (تموز) المقبلين في الولايات المتحدة.

"كوبا أمريكا".. الإكوادور تحلم بالمفاجأة



انضم منتخب الإكوادور إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 1926 واتحاد "كونميبول" بعد ذلك بعام.

ورغم تأسيس منتخب الأكوادور منذ القدم لكنه لا يملك إنجازات كبيرة سواء على الصعيد الدولي أو القاري.

وكانت أول مباراة رسمية خاضها المنتخب الإكوادوري أمام بوليفيا في أغسطس (آب) 1938، وانتهت بالتعادل 1-1.

وكان أكبر فوز حققه منتخب الإكوادور على حساب بيرو 6-0 في يونيو (حزيران) 975، فيما كانت أكبر خسارة تلقاها منتخب الأكوادور هي الخسارة 0-12 أمام المنتخب الأرجنتيني في يناير (كانون الثاني) 1942.

ورغم أنه تلقى دعوة للمشاركة في بطولة كأس العالم الأولى التي أقيمت في الأوروغواي، لم يظهر منتخب الإكوادور في المونديال حتى نسخة 2002.

وشارك المنتخب الإكوادوري في كأس العالم أربع مرات كان آخرها في نسخة عام 2022 التي أقيمت في قطر، وكانت أبرز نتائجه هي تأهله لدور الـ16 في مونديال 2006.

كما شارك في بطولة الكأس الذهبية لكونكاكاف مرة واحدة فقط كانت في عام 2022 وودع البطولة من دور المجموعات.

وشارك المنتخب الإكوادوري 29 مرة في كوبا أمريكا، ولكنه لم يتوج باللقب من قبل، وكانت أفضل إنجازاته هي الحصول على المركز الرابع مرتين في 1959 و1993، حينما استضاف البطولة على أرضه.

في المجمل، خاض المنتخب الإكوادوري 126 مباراة في كوبا أمريكا، حيث فاز في 16 مباراة وتعادل في 26 وخسر في 84، وسجل لاعبوه 134 مباراة وتلقت شباكه 327 هدفًا.

ويأمل فيليكس سانشيز، مدرب منتخب الإكوادور، في أن يحقق إنجازًا فريدًا من نوعه بقيادة منتخب الأكوادور للتأهل للمباراة النهائية والتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ولكن سيتعين على منتخب الإكوادور، الذي تبلغ قيمته التسويقية 60ر218 مليون يورو، أن يعبر دور المجموعات في البداية قبل أن يفكر في مباريات الأدوار الاقصائية.

ويتواجد منتخب الإكوادور في المجموعة الثانية، حيث يبدأ مشوراه في البطولة بمواجهة منتخب فنزويلا يوم 23 يونيو (حزيران) على ملعب ليفيس ستايدوم، ثم يواجه منتخب جامايكا يوم 27 من ذات الشهر على ملعب أليغانت، قبل أن يختتم منافساته بدور المجموعات بمواجهة المكسيك في الأول من يوليو (تموز) على ملعب ستايت فارم.

ويعول سانشيز على عدد من اللاعبين المتميزين الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية، ويأتي على رأسهم مويسيس كايسيدو، أغلى لاعب من حيث القيمة التسويقية حيث تبلغ قيمته 75 مليون يورو، وإينر فالنسيا، قائد المنتخب، وبيرو هينكابي، لاعب باير ليفركوزن، وويليان باتشو، لاعب إينتراخت فرانكفورت، وجيريمي سارمينتو، لاعب برايتون الإنجليزي.

يذكر أن أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب الفنزويلي في المباريات الدولية هو إيفان هورتادو حيث خاض 168 مباراة دولية، فيما يعد أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف للمنتخب الإكوادوري هو إينر فالنسيا الذي سجل 40 هدفًا.

ويدخل المنتخب الإكوادوري البطولة وهو يحتل المركز الـ31 في التصنيف العالمي الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم، علمًا بأن أعلى تصنيف وصل له منتخب الإكوادور هو احتلاله المركز العاشر في يونيو (حزيران) 2013، فيما كان أقل مركز احتله هو الـ71 في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017.