كولومبيا تقسو على بوليفيا بثلاثية وديًا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تلقى منتخب كولومبيا دفعة معنوية جيدة قبل خوض غمار بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كوبا أمريكا" لكرة القدم، التي تنطلق هذا الأسبوع بالولايات المتحدة الأمريكية.

كولومبيا تقسو على بوليفيا بثلاثية وديًا

وتغلب منتخب كولومبيا 3-0 على نظيره البوليفي، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الأحد.
وافتتح جون أريناس التسجيل مبكرًا لمصلحة كولومبيا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف زميلاه جون كوردوبا ولويس دياز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 25 و42 على الترتيب.

txt

"كوبا أمريكا".. الإكوادور تحلم بالمفاجأة

txt

أنشيلوتي يتراجع عن فكرة رحيل نجم ريال مدريد

ولعب المنتخبان بعشرة لاعبين عقب طرد دانيال مونورز من كولومبيا، وسيزار ميناتشو من بوليفيا في الدقيقة 68.
وتأتي المباراة في إطار استعدادات المنتخبين لكأس أمريكا الجنوبية، حيث أوقعت القرعة المنتخب الكولومبي في المجموعة الرابعة بالدور الأول للمسابقة، برفقة منتخبات البرازيل وكوستاريكا وباراغواي.
في المقابل، يلعب منتخب بوليفيا في المجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات بجانب منتخبات الولايات المتحدة وأوروغواي وبنما.

 

مواد متعلقة

مبابي: فرنسا مرشحة على للفوز بكأس أوروبا ولكن

برشلونة يتراجع عن التعاقد مع صفقة الموسم
Elfagr.org

الأكثر قراءة

مانشستر يونايتد يقترب من حسم مستقبل نجمه المعار

بأسلوب انتحال الصفة.. حبس عصابة النصب والاحتيال على المواطنين بالقطامية

خبير: عيد الأضحى حزين على أهالي غزة.. ووقف إطلاق النار قادم لا محالة

قبل بيعهم في العيد.. حبس 2 من أباطرة الكيف لحيازتهما الحشيش بالمطرية

كسر بالجمجمة.. تحقيقات موسعة في إصابة سيدة بحادث مروع بمصر الجديدة

غياب نجم منتخب إنجلترا عن مواجهة صربيا في يورو 2024

بهذه الطريقة.. أحمد العوضي يحتفل بعيد الأضحى

‏الكرملين: بوتين لا يستبعد المحادثات مع أوكرانيا لكنه يريد ضمانات