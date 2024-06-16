أكد لوتشيانو سباليتي مدرب إيطاليا، عقب الفوز على ألبانيا 2-1 في الجولة الأولى من بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، أن منتخب إسبانيا- منافسه التالي- "سيضغط أكثر" على فريقه، مشددًا على ضرورة "اللعب بشكل جيد" من أجل المنافسة على لقب البطولة القارية.

سباليتي يكشف أوراقه أمام "الماتادور"

وقال المدرب في تصريحات عقب الانتصار: "من المحتمل أن تلعب إسبانيا بشكل مختلف عن ألبانيا، وتهاجمنا وتضغط علينا أكثر. سيكون علينا تحريك الكرة بشكل أسرع مما فعلنا الليلة. أمام إسبانيا، يجب علينا تحريك الكرة أكثر إلى الأمام والسعي للعب الكرات خلف الدفاع، لأنه سيضغط علينا بشكل أكبر".

وتابع: "منذ أن بدأت التدريب، أخبروني أن الشيء المهم هو الفوز. لا، ما يهم هو اللعب بشكل جيد. لكي نكافح من أجل الفوز ببطولة أمم أوروبا 2024 علينا أن نلعب كرة قدم جيدة. لم نحظ بعمق كافٍ في الشوط الأول هذا سمح للاعبي ألبانيا باستخدام لياقتهم البدنية وعلينا أن نحافظ على ثقتنا في أسلوبنا. إنه الطريق الذي يجب أن نسلكه".

وبعدما تلقت شباك إيطاليا أسرع هدف في تاريخ بطولات أمم أوروبا، بهدف لنديم بايرامي بعد مرور 23 ثانية فقط من صافرة البداية، اعتبر سباليتي أن كتيبته أثبتت أنها "فريق قوي أيضا على المستوى الشخصي والفني".

وأضاف المدرب: "إنني سعيد للغاية باللاعبين، لكن هناك أشياء يجب تحسينها. افتقرنا إلى المزيد من الرأسية. ينبغي علينا أن نعمل على إدارة هذا الجانب بشكل أفضل".