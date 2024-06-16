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باكستان ترفع أسعار الكهرباء لتعزيز فرصها في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي

الاقتصاد
بوابة الفجر

تعتزم باكستان رفع أسعار الكهرباء بنسبة 20% لتعزيز فرصها في الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

 

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ساجد أكرم المتحدث باسم هيئة تنظيم الطاقة الكهربائية الوطنية قال أمس السبت إنه سوف يتم رفع رسوم الكهرباء بواقع 72ر5 روبية لتصل إلى 50ر35 روبية لكل كيلووات في الساعة بالنسبة لشركات التوزيع العشرة في باكستان خلال العام المالي المقبل ابتداء من الأول من يوليو المقبل.

 

وكانت باكستان قد خفضت أسعار الكهرباء للصناعات أمس الأول الجمعة لجعل الصادرات أكثر تنافسية.

 

ورفعت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف الضرائب في موازنتها العام الماضي لتعزيز الإيرادات، وذلك في الوقت الذي تجرى فيه مباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على مزيد من التمويل الطارئ.

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