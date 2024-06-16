توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول مجمع لتصنيع معدات الهيدروجين في أبوظبي

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، توقيع مذكرة تفاهم مع "حلول الطاقة الواسعة للهيدروجين Broaden Energy"، العالمية الرائدة في مجال حلول طاقة الهيدروجين، لإنشاء أول مجمّع صناعي لتطوير وتصنيع معدات الطاقة الهيدروجينية في أبوظبي.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن المجمّع سيعمل على دعم أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية وتعزيز سلسلة القيمة لقطاع الطاقة الهيدروجينية، بما يدعم جهود الاستدامة من خلال الحلول المبتكرة التي تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.

ويُعد المجمع الصناعي الجديد، الذي تبلغ قيمة استثماراته مليار درهم، إضافة نوعية في مجال اقتصاد الهيدروجين، واستحداث المزيد من الفرص الوظيفية في القطاع الصناعي وتحفيز الحلول المبتكرة في القطاع الصناعي ودعم التنمية الاقتصادية.

وستتعاون "اقتصادية أبوظبي" وشركة "حلول الطاقة الواسعة للهيدروجين" على ضمان توافق المشروع مع إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين التي تهدف إلى الارتقاء بمكانة الإمارات ضمن أكبر 10 منتجين للهيدروجين على مستوى العالم بحلول العام 2031 بقدرة إنتاجية تصل إلى 1.4 مليون طن سنويًا.

وتعمل دولة الإمارات على تأسيس مراكز للهيدروجين لتسريع تبني استخدامه وقودًا بديلًا في القطاع الصناعي وتعزيز سلاسل التوريد وتمكين البنية التحتية لجذب المزيد من الشركات العالمية الرائدة. ويسهم تصنيع معدات الهيدروجين محليًا، في تعزيز البنية التحتية للطاقة، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز للتميز الصناعي والابتكار التقني.