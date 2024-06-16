قال سيلفينيو، مدرب منتخب ألبانيا لكرة القدم، بعد الهزيمة 1-2 أمام إيطاليا في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة أمم أوروبا 2024، إن الهدف الأول الذي تقدم به كان بمثابة دفعة لفريقه، إلا أنه كان يتعين "اللعب بشكل أفضل" بعد ذلك، خاصة خلال الشوط الأول عندما انقلب تقدمه لهزيمة.

مدرب ألبانيا: "الأتزوري" مرشح للقب

وعقب انتهاء اللقاء الذي أقيم السبت في دورتموند ضمن منافسات المجموعة الثانية، قال سيلفينيو "لقد بدأنا المباراة بشكل جيد بهدف مبكر جدًا. كان الفريق متحمسًا للغاية بعدما أصبحنا متقدمين بهدف، لكن كان يجب أن نلعب بشكل أفضل، خاصة في الشوط الأول".

وتابع قائلا "في الشوط الثاني تعاملنا مع الوضع بشكل أفضل وأتيحت لنا فرص للتسجيل عبر ماناج".

واعتبر المدرب أن إيطاليا فريق "قوي جدًا. لقد سرع وتيرة المباراة كثيرًا. من المؤسف أننا لم نتمكن من المقاومة"، مشيرًا إلى أنه يرى "الأتزوري" مرشحًا للفوز باللقب.

كما أبرز سيلفينيو "فخر" جميع المشجعين الألبان برؤية فريقهم في بطولة أمم أوروبا 2024 وأعرب عن أسفه لفرصة ماناج الضائعة أمام دوناروما والتي كان من الممكن أن تكون هدف التعادل.

