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بايرن ميونخ يمدد عقد بافلوفيتش حتى 2029

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مدد ألكسندر بافلوفيتش، لاعب وسط فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، عقده مع الفريق "البافاري" حتى عام 2029.

بايرن ميونخ يمدد عقد بافلوفيتش حتى 2029

وكان بافلوفيتش ضمن القائمة النهائية لمنتخب ألمانيا، المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقامة حاليًا بألمانيا، قبل أن يتم استبعاده قبل ساعات من انطلاق المسابقة بسبب المرض.

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وتحدث ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن، في بيان صدر اليوم الأحد عن بافلوفيتش (20 عامًا)، حيث قال: "يجب أن يصبح أليكس أحد وجوه فريقنا في المستقبل".
وانضم بافلوفيتش لبايرن منذ أن كان في السابعة من عمره، واغتنم فرصته في الموسم المنصرم عندما منحته الإصابات التي تعرض لها أكثر من نجم في الفريق، مكانا في القائمة الأساسية للبطل التاريخي للدوري الألماني.
ووقع بافلوفيتش على عقده الاحترافي الأول مع بايرن فقط في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وقد تم تمديده بالفعل.

 

بافلوفيتش ألكسندر بافلوفيتش بايرن ميونخ البافاري

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