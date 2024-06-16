يحاول منتخب فنزويلا الظهور بشكل مختلف لدى مشاركته في نسخة عام 2024 ببطولة كأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا)، حيث يتواجد في المجموعة الثانية بالبطولة إلى جانب منتخبات المكسيك والإكوادور وجامايكا.

فنزويلا تتطلع لنسخة مميزة في كوبا أمريكا 2024

وسيقود المدرب الأرجنتيني فيرناندو باتيستا، الفريق في البطولة، محاولا استحضار الروح العالية التي ظهر عليها في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026، حيث يحتل الفريق المركز الرابع حتى الآن في ترتيب التصفيات، وهو مركز من شأنه أن يجعل الفريق يتواجد في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

على المستوى التاريخي، يعد منتخب فنزويلا الأقل تاريخيا بين جميع أقرانه في أمريكا الجنوبية، كما أنه الفريق الوحيد من القارة الذي لم يشارك في بطولة كأس العالم على مدار تاريخه.

وفيما يتعلق بكوبا أمريكا، فقد غاب الفريق عن المشاركة في البطولة التي انطلقت عام 1916، وانتظر حتى عام 1967 ليظهر في البطولة للمرة الأولى واحتل المركز الخامس (قبل الأخير)، حيث كانت البطولة تقام بنظام الدوري.

ومنذ نسخة عام 1975 وحتى عام 2004، خرج الفريق الفنزويلي من الدور الأول، وحقق نتيجة جيدة في البطولة حينما وصل إلى دور الثمانية بنسخة عام 2007 التي أقيمت على أرضه.

وفي نسخة عام 2011 حقق الفريق نتائج ملفتة في دور المجموعات، حينما أجبر البرازيل على التعادل السلبي، قبل أن يفوز بثلاثية نظيفة على الإكوادور، ويحقق تعادلا ماراثونيا مع باراجواي بنتيجة 3/3، ليتأهل لدور الثمانية.

ونجح المنتخب الفنزويلي في الفوز على تشيلي 2 /1 في دور الثمانية، لكنه خسر بضربات الترجيح في المحطة قبل النهائية أمام باراجواي، ثم خسر 1 /4 في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة أمام بيرو.

ولم ينجح منتخب فنزويلا في استثمار نجاحه بنسخة عام 2011، في تحقيق إنجاز مشابه في النسخة التالية عام 2015 حينما خرج من الدور الأول، لكنه وصل إلى دور الثمانية في نسختين متتاليتين عامي 2016 و2019، ثم خرج من دور المجموعات مجددا في النسخة الماضية عام 2021 في البرازيل.

ويحتل يانجيل هيريرا، لاعب فريق جيرونا الإسباني، المركز الأول كأعلى لاعب في منتخب فنزويلا من حيث القيمة السوقية بمبلغ 25 مليون يورو، وهو أبرز لاعب في الفريق الفنزويلي، ويأمل جوستافو ألفارو مدرب الفريق في أن يستغل نجاحه مع جيرونا في تحقيق إنجاز لمنتخب فنزويلا في تلك النسخة من البطولة.