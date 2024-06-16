يشارك المنتخب المكسيكي لكرة للمرة الثانية عشرة ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا"، حينما تنطلق منافساتها في الفترة من 20 يونيو (حزيران) إلى 14 يوليو (تموز) المقبلين في الولايات المتحدة.

المكسيك تبحث عن لقبها الأول في كوبا أمريكا

ويعد المنتخب المكسيكي أنجح منتخب وطني في منطقة "كونكاكاف"، حيث فاز باثنتي عشرة بطولة للاتحاد (الكأس الذهبية)، بالإضافة إلى بطولتين لاتحاد أمريكا الشمالية لكرة القدم، وبطولة كأس أمم أمريكا الشمالية.

كما يعد المنتخب المكسيكي واحدًا من ثمانية منتخبات فازت باثنتين من أهم ثلاث بطولات لكرة القدم (كأس العالم، كأس القارات، والألعاب الأولمبية الصيفية)، حيث فاز بكأس القارات في نسخة 1999 والميدالية الذهبية في أولمبياد 2012.

كما يعد المنتخب المكسيكي الفريق الوحيد من كونكاكاف الذي يفوز بمسابقة رسمية تابعة لـ "فيفا"، حيث فاز بكأس القارات 1999.

ولعب المنتخب المكسيكي أول مباراة في تاريخ بطولة كأس العالم ضد فرنسا في 13 يوليو (تموز) 1930، علمًا بأنه شارك في المونديال 17 مرة وكان أفضل إنجازاته بلوغ درو الثمانية مرتين في نسختي 1970 و1986، وكانت كلتا المرتين على أرضه.



ورغم أن المكسيك تقع تحت إشراف اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، فقد تمت دعوة المنتخب المكسيكي بانتظام للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا منذ عام 1993 إلى عام 2016، حيث حقق المركز الثاني مرتين - في عامي 1993 و2001 - وحصل على ميدالية المركز الثالث ثلاث مرات.

في المجمل خاض المنتخب المكسيكي 48 مباراة بكوبا أمريكا، حيث حقق الفوز في 19 مباراة وخسر في 16 وتعادل في 13 مباراة، وسجل لاعبوه 66 هدفًا وتلقت شباكه 62 هدفًا.

ويأمل خايمي لوزانو، مدرب المنتخب المكسيكي،في تحقيق إنجاز فريد من نوعه وقيادة المنتخب المكسيكي للتتويج بأول ألقابه في البطولة.

ولكن سيواجه منافسة شرسة للغاية من منتخبات أمريكا الجنوبية، حيث يتنافس في المجموعة الثانية مع منتخبات الإكوادور وفنزويلا وجامايكا.

ويستهل المنتخب المكسيكي، الذي تبلغ قيمته التسويقية 80ر212 مليون يورو، مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب جامايكا يوم 23 يونيو (حزيران) على ملعب إن آر جاي، ثم يواجه منتخب فنزويلا يوم 27 من ذات الشهر على ملعب صوفي، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة الإكوادور في الأول من يوليو (تموز) على ملعب ستايت فارم.

ويعتمد لوزانو، على فريق شاب حيث أن متوسط معدل أعمار الفريق هو 3ر25 عامًا، علمًا بأن أكبر لاعب بالفريق هو جويليرمو مارتينيز، لاعب بوماس أونام، والذي يبلغ 29 عامًا.

ويعد من أبرز نجوم المنتخب المكسيكي، سانتياجو مارتينيز، لاعب فينورد، كما أنه أعلى لاعب من حيث القيمة التسويقية، حيث تبلغ قيمته 45 مليون يورو، بالإضافة إلى خورخي سانشيز، لاعب بورتو، وسيزار مونتيس، لاعب ألميريا، وجوان فاسكيز، لاعب جنوى، بالإضافة إلى إدسون ألفاريز، قائد الفريق.

ويدخل المنتخب المكسيكي منافسات كوبا أمريكا وهو يحتل المركز الرابع عشر في التصنيف الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم، علمًا بأن أعلى تصنيف وصل له هو احتلال المركز الرابع 7 مرات كان آخرها في يونيو (حزيران) 2006، فيما كان أقل تصنيف للمنتخب المكسيكي هو احتلاله المركز الـ40 في يوليو (تموز) 2015.

وكان أكبر انتصار حققه المنتخب المكسيكي على حساب منتخب جزر البهاما 13-0 في أبريل (نيسان) 1987، فيما كانت أكبر خسارة تلقاها أمام المنتخب الإنجليزي عندما خسر 0-8 في مايو (أيار) 1961.

يذكر أن الهداف التاريخي للمنتخب المكسيكي هو خافيير هيرنانديز حيث سجل 52 هدفًا دوليًا، فيما يعد أكثر لاعب مشاركة مع المنتخب هو أندريس جواردادو حيث شارك في 179 مباراة دولية.