اللاعب المصري علي عزت يحقق المركز الأول ويحصد الميدالية الذهبية لبطولة إيطاليا المفتوحة لناشئ الإسكواش 2024

الفجر الرياضي
اللاعب علي عزت
اللاعب علي عزت

 

 

فاز لاعب الإسكواش المصرى علي عزت، لاعب نادي بلاك بول الرياضي بالمركز الأول فى بطولة إيطاليا المفتوحة للناشئين  تحت ١٧ سنة، والتي أقيمت في مدينة ريتشوني بإيطاليا في الفترة من 13 إلي16 يونيو الجارى، باشتراك أكثر من ٣٠٠ لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار والعديد من دول العالم بإجمالي ٣٤ دولة منها "امريكا وانجلترا والنمسا والمجر وايطاليا وأوكرنيا وقطر والأردن ورومانيا وإسبانيا وويلز ودومنيكا وألمانيا ومصر".

واستهل اللاعب المصري علي عزت مشواره في البطولة بتحقيق الفوز علي اللاعب الايطالي JON. DAVIS بدور ال ٦٤ بنتيجه ( ٣-٠) وفي دور ال ٣٢، حقق الفوز الثاني له علي لاعب المنتخب السويسري ARTEM PANCHENKO بنتيجه ( ٣-٠) ثم التقي بدور ال ١٦ مع لاعب المنتخب القطري khaled Hmdan وفاز بنتيجه (٣-٠) وفي دور الثمانية تقابل مع لاعب المنتخب الأردني Ossama Bataineh وحقق نتيجه (٣-٢)، وفي دور قبل النهائي التقي مع لاعب المنتخب الروسي والمصنف الثاني علي البطولة وحقق فوز (٣-١).

واختتمت فاعليات البطولة بالمباراة النهائية لتحديد المركز الأول والثاني، اليوم الأحد، بين لاعب منتخب الأمريكي Rohan Roy والمصنف رقم (٢) علي أوروبا وبين اللاعب المصري علي عزت المصنف رقم ١ علي البطولة وانتهت بفوز اللاعب المصري علي عزت بنتيجة (٣-٠ ) ليحقق اللاعب المصري علي عزت المركز الأول والميدالية الذهبية لبطولة إيطاليا المفتوحه لناشئ الاسكواش ٢٠٢٤.

وتعد بطولة إيطاليا المفتوحة للناشئين من أقوي البطولات في أوربا حيث يشارك في البطولة أفضل لاعبين اللعبة في الأعمار السنية المختلفة.

وتألق اللاعب علي عزت لاعب نادي بلاك بول المصري في العديد من البطولات الأوروبية، حيث حصل علي المركز الأول، في بطولة فلندا الدولية والمركز الثاني في بطولة إيطاليا الدولية، كما فاز فى وقت سابق لاعب الاسكواش المصرى على عزت، لاعب نادي بلاك بول الرياضي، بالمركز الأول فى بطوله فلندا المفتوحة للناشئين.

ويعد البطل علي عزت ضمن أفضل المواهب المصرية في لعبة الأسكواش والذي يتنبأ له الكثيرين بالتوهج مستقبلا على المستوى الاحترافي للعبة، وله العديد من المشاركات الدولية في بطولات أوروبا وأمريكا المفتوحة لناشئين الاسكواش.

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