42.2 مليون مكالمة هاتفية في مكة المكرمة خلال يوم عرفة



كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية، الأحد 16 يونيو/ حزيران، عن أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لليوم التاسع من ذي الحجة 1445هـ، والمعروف بـ "يوم عرفة".

وقالت الهيئة إن إجمالي عدد المكالمات الهاتفية خلال يوم عرفة في هذه الأماكن وصل إلى 42.2 مليون مكالمة، منها 36.3 مليون مكالمة محلية، و5.9 مليون مكالمة دولية، بنسبة نجاح تجاوزت 99%، حسب بيان من الهيئة.

وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة، وصول إجمالي استهلاك البيانات يوم عرفة إلى 5.61 ألف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة أكثر من 2.3 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080p HD، فيما بلغ معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات (761.93 ميجابايت/ مشترك)، متجاوزًا معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 380 ميجابايت/ مشترك.

وفيما يتعلق بمؤشرات الإنترنت المتنقل، أظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تحميل البيانات وصل إلى 386.66 ميجابت/ ثانية، بينما سجل معدل سرعات رفع البيانات 48.79 ميجابت/ ثانية.