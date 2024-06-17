أسعار الذهب تتراجع مع ترقب مؤشرات على اتجاه معدلات الفائدة الأميركية



تراجعت أسعار الذهب الاثنين 17 يونيو مع ترقب المتعاملين المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية، في حين أظهرت تقارير الأسبوع الماضي أن التضخم يستقر، ما رفع التوقعات بأن الفدرالي الأميركي سيتجه لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2321.11 دولار للأونصة، بعد صعوده أكثر من 1% يوم الجمعة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 2335.30 دولار للأونصة.



ومن المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة الأميركية غدا الثلاثاء وبيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس وقراءات أولية لمؤشرات مديري المشتريات يوم الجمعة. ومن المقرر أيضا أن يتحدث عدد من مسؤولي البنوك الفدرالية هذا الأسبوع.



وأظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي بعض الضعف في ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، ما يشير إلى أن سوق العمل يفقد زخمه ويبقي آمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول حية.



ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 68% خفض الفائدة في سبتمبر أيلول، مقارنة بتوقعات بنحو 63% قبل بيانات أسعار المنتجين يوم الخميس الماضي.



ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عوائد.



وعلى صعيد المعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 29.13 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.5% إلى 953.30 دولار، وخسر البلاديوم 0.1% إلى 889.21 دولار.