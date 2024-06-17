نادي الفروسية بالحرس الجمهوري يكرم الإعلامية "هبة عبد العزيز"

استضاف نادي الفروسية بالحرس الجمهوري نهائي بطولة الجمهورية للفروسية ل "قادرون بإختلاف" والتي أقيمت في أجواء أكثر من رائعة. وشهد حفل الختام تكريم عدد من الشخصيات العامة ذات التأثير فى المجتمع من أدباء ومثقفين وفنانين ورياضيين..

وبعد إعلان نتيجة المباراة النهائية تم تكريم الكاتبة الصحفية والإعلامية "هبه عبدالعزيز " بمنحها درع البطولة من جانب اللواء "وليد المليجي" مع عدد من نجوم المجتمع المؤثرين والداعمين فى مجالات الإعلام والفن والرياضة..

هذا وقد شاركت مدير وحدة المراة وقضايا المجتمع متابعيها عبر وسائل السوشيال ميديا، صورا من تكريمها بنادي الفروسية بالحرس الجمهوري.

وجدير بالذكر أنه قد اشتراك عدد ١٢ نادي في البطولة بإجمالي ٢٧ فارس بنهائي الجمهورية للفروسية لترويض وقفز الموانع

بحضور السيد اللواء/وليد المليجي مدير نادي فروسيه الحرس الجمهوري، المهندسه/امال مبدي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للاعاقات الذهنية.