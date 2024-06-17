انهيار عقار بوسط الإسكندرية دون إصابات في ثاني أيام عيد الأضحى

انهار أحد العقارات في الإسكندرية، خلال عيد الأضحى المبارك، بمنطقة "كامب شيزار". العقار رقم ٧٢، ملك ورثة محمد عبد المنعم، في شارع بورسعيد، مكون من ٤ طوابق. ولم يحدث أي إصابات أو فقدان أرواح.

أبلغ سكان العقار، وسط الإسكندرية، عن انهيار مفاجئ لهذا اليوم. انتقلت قوات الأمن وفرق الإنقاذ والإسعاف إلى الموقع على الفور. تم نصب سياج حديدي حول العقار وتعليق حركة المرور في الشارع. من التحقيقات الأولية وشهود العيان، اتضح أن العقار كان قد حصل على تصريح ترميم من السلطات المحلية.