ولي العهد السعودي يؤكد ضرورة الوقف الفوري للاعتداء بغزة

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الإثنين ضرورة الوقف الفوري للجرائم الشنيعة وللاعتداءات التي تحدث في قطاع غزة مشيرا إلى أهمية تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن حماية الأرواح في القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء في كلمة لولي العهد خلال استقباله ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الديوان الملكي بقصر (منى) لكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين الشريفين وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام.

وقال «يحل علينا عيد الأضحى المبارك مع استمرار الجرائم الشنيعة على أشقائنا في قطاع غزة» مؤكدا أهمية تنفيذ القرارات الصادرة أخيرا من مجلس الأمن الدولي في شأن مقترح الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع.

وجدد دعوة المملكة للمجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من الحصول على حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل والدائم.

وقال إن السعودية تشكر المولى عز وجل أن شرفها بخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والعناية بقاصديها والحرص على أمنهم وسلامتهم معربا عن الاعتزاز بمواصلة القيام بهذا الواجب العظيم وبذل الجهود وتسخير جميع الإمكانات لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن منذ قدومهم حتى مغادرتهم إلى ديارهم سالمين غانمين.

ووجه تهنئته للحجاج ولجميع المسلمين بعيد الأضحى المبارك سائلا المولى أن يتقبل من الحجاج مناسكهم ويعينهم على إتمامها في أمن ويسر وطمأنينة.