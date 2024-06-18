أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-6-2024 في قنا

شهدت أسعار الدواجن البيضاء والحمراء، في محافظة قنا، استقرارا نسبيا وذلك وفقًا لآخر المستجدات والتطورات التي تشهدها السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

ورصدت “الفجر”، أسعار الدواجن في محافظة قنا، حيث سجل كيلو الفراخ الأبيض متوسط سعر 103 جنيهًا.



أسعار الفراخ البيضاء



انخفض اليوم سعر كيلو الفراخ البيضاء بقيمة 5 جنيهات لتصل في المزرعة بـ بين 95و94جنيهًا.

وتصل إل المستهلك بـ 105، 103 جنيهًا إلى المستهلك في المحلات الشعبية.



أسعار الفراخ الساسو اليوم



سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم عند في المزارع بسعر 115 جنيها

ويصل إلى المحلات التجارية إلى المستهلك حاليا بسعر 120جنيهًا.



أسعار الفراخ البلدي اليوم



تراوح في المزارع سعر الفراخ البلدي ليصل الكيلو الواحد بـ 120 جنيهًا

وتباع للمواطن في الأسواق الشعبية بـ 125و122 جنيهًا.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم

تراوح كيلو الفراخ الأمهات في المزارع ليباع 85 جنيهًا

ويصل إلى المواطن المستهلك في المحلات بسعر بين 85و87 جنيهًا.

سعر طبق البيض

سعر التكلفة لكرتونة البيض تسليم للمستهلك بين 140 إلى 130 جنيه للطبق، خاصة وأن أسعار الأعلاف تشهد انخفاضات واسعة على مدار الأيام الماضية.