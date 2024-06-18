عاجل| الصين تقرر الرد على فرض الاتحاد الأوروبي رسوم على السيارات الكهربائية الصينية

الاقتصاد
بوابة الفجر

قررت الصين الرد على  قرارات الاتحاد الأوروبي بفرض  رسوم على  السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، من خلال  دراسة فرض رسوم على واردات الاتحاد من لحم الخنزير.

 

قالت وزارة التجارة الصينية،  إنها فتحت تحقيقًا بشأن إجراءات مكافحة الإغراق المفروضة على واردات لحم الخنزير ومشتقاته من الاتحاد الأوروبي، بعدما فرض الاتحاد رسومًا مضادة على سيارات الكهرباء المصنوعة في الصين.

 

  ومن المتوقع أن يستغرق أي تأثير على صادرات الاتحاد الأوروبي وقتًا للظهور، حيث قالت الصين إن التحقيق قد يستمر أكثر من عام.

 

 

وفي حالة فرض الصين رسوم إغراق على الواردات الأوروبية من لحم الخنزير توقع عدد من الخبراء، أن يمكن هذا الأمر كلا من البرازيل والأرجنتين والولايات المتحدة  من تصدير المزيد من لحم الخنزير والأحشاء إلى الصين.

Elfagr.org

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