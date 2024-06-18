شعبة المخابز: انتظام العمل لإنتاج الخبز المدعم خلال أيام عيد الأضحى



أكد حسن محمدى عضو الشعبة العامة للمخابز باتحاد الصناعات ورئيس شعبة مخابز الشرقية انتظام عمل المخابز البلدية بجميع محافظات مصر خلال أيام عيد الاضحى، حيث تعمل جميع المخابز بكامل طاقتها خلال أيام العيد لتوفير الخبز المدعم للمواطنين.

وقال محمدى، أن عدد المخابز البلدية تبلغ 35 ألف مخبز يورد لكل مخبز حصته من الدقيق تبلغ 20 شكارة وتنتج نحو 300 مليون رغيف خبز يوميا.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت قرارا باستمرار عمل المخابز البلدية، أيام عيد الأضحى المبارك 2024 لإنتاج الخبز البلدي المدعم وطرحه لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا للرغيف، باستثناء بعض المخابز التي تريد الحصول على إجازة ويتم إخطار مديرية التموين التابع لها المخبز.