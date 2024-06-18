تراجع صادرات النفط الخام السعودي إلى 6 ملايين برميل يوميا في أبريل



أظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة "جودي" أن صادرات السعودية من النفط الخام تراجعت إلى 6 ملايين برميل يوميًا في أبريل الماضي، من 6.413 مليون برميل يوميًا في مارس.

يأتي تراجع صادرات السعودية متوافقا مع اتفاقية "أوبك بلس" لخفض الإنتاج، وذلك للحفاظ على استقرار السوق.

وتنفذ "أوبك بلس" سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر عام 2022، في ظل ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة وغيرها من المنتجين من غير الأعضاء، ومخاوف إزاء الطلب في وقت تواجه فيه الاقتصادات الكبرى تداعيات أسعار الفائدة المرتفعة.

ويخفض تحالف "أوبك بلس"، الذي يضم أعضاء "أوبك" وحلفاءها أبرزهم روسيا، حاليا الإنتاج بمقدار 5.86 مليون برميل يوميا أي ما يعادل نحو 5.7 % من الطلب العالمي.

وتشمل التخفيضات 3.66 مليون برميل يوميا من أعضاء "أوبك بلس" تسري حتى نهاية 2024، وتخفيضات طوعية من بعض الأعضاء بواقع 2.2 مليون برميل يوميا.

وتقدم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" أرقام الصادرات الشهرية إلى مبادرة "جودي" التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.