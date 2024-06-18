ارتفاع أسعار الذهب وسط تراجع عوائد السندات الأمريكية

الاقتصاد
بوابة الفجر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، وذلك وسط تراجع عوائد سندات الخزانة في الولايات المتحدة وترقب السوق لبيانات البنك المركزي الأمريكي بشأن خفض أسعار الفائدة.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2320.69 دولار للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2335.30 دولار.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات مما يزيد من جاذبية الذهب، بينما استقر الدولار.

ومن المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية اليوم، تليها بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بعد غد الخميس ومؤشرات مديري المشتريات يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.42 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 972.83 دولار وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 893.18 دولار.

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