كل ما تريد معرفته عن النعناع.. الفوائد والأضرار

منوعات
بوابة الفجر

النعناع هو نوع نوع من النباتات وينتمي إلى الفصيلة الشفوية، وقد استخدمه المصريون القدامى والرومان واليونانيون كما أيضا يتم استخدام النعناع في علاج كثير من الأمراض التي يتعرض لها جسم الإنسان.

فوائد النعناع

8 من فوائد زيت النعناع المدعومة علميًا وكيفية استخدامه يجب أن تعرفهاله الكثير من الفوائد ومنها:

يعالج أمراض القولون.

يخفف ألم المعدة.

يساعد على إزالة عسر الهضم.

يقضي على التوتر.

يعمل على تحسين المزاج.

يعالج نزلات البرد.

يساعد على حرق الدهون.

يعالج اضطرابات الجهاز التنفسي.

يعمل كمسكن للآلام.

يعمل على مكافحة مرض السرطان.

يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع.

يساعد على تحسين الذاكرة.

يعمل على تعزيز المناعة وتقويتها.

يعمل على فقدان الوزن.

أضرار النعناع

بالرغم من الفوائد الكثيرة له إلا أنه له بعض الأضرار ومنها حدوث حرقان في المعدة وأيضا حدوث حساسة.

فوائد النعناع أضرار النعناع النعناع
Elfagr.org

الأكثر قراءة

موعد مباراة كرواتيا وألبانيا في كأس أمم أوروبا والقنوات الناقلة

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء 19-6-2024 بالبنك المركزي

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 19- 6- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

أسعار عملات دول البريكس أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء 19-6-2024

فيتور روكي يقترب من الانتقال لهذا النادي

‏إعلام إسرائيلي: لأول مرة منذ نوفمبر الماضي طائرة مسيرة عبرت من غزة وسقطت في محيط القطاع

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 19- 6- 2024 في أمم أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في تعاملات اليوم الأربعاء 19-6-2024 بالبنوك المصرية