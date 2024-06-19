ما هي أسباب انسداد الشرايين والعلاج المناسب لها؟

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بوابة الفجر

قد ينتج انسداد الشرايين عن طريق تراكم بعض المواد الدهنية في الشرايين والتي قد تصل إلى القلب أو الدماغ وهذا يمنع وصول الدم لهم مما يسبب أضرار جسمية وتجعل الأعضاء تعمل بشكل غير صحيح.

أسباب انسداد الشرايين

تعرف على أسباب انسداد الشرايين والعلاج المناسب لها 7يوجد كثير من الأسباب ومنها:

التدخين بشكل مفرط.

زيادة الوزن.

عدم ممارسة الرياضة.

تناول أطعمة غنية بالدهون.

حدوث ارتفاع في الكوليسترول.

حدوث ارتفاع في ضغط الدم.

وجود التهابات في المفاصل.

أعراض انسداد الشرايين

الأعراض:

حدوث ضيق في التنفس.

حدوث دوخة وضعف.

حدوث ذبحة صدرية.

حدوث فقدان للشهية والشعور بالغثيان.

حدوث ألم في الساق.

وجود القلق والخفقان.

علاج انسداد الشرايين

استخدام الحلبة في علاج انسداد الشرايين

تساعد الحلبة على علاج انسداد الشرايين وأيضا تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع وخفض

الكوليسترول والدهون في الجسم.

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